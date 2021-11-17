CHP Buca'dan Kılıç'a tam kadro ziyaret

BUCA, İZMİR (Bültenler) - Başkan Erhan Kılıç, ilçe örgütü ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek "Bucamızın geleceği için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar açısından motive edici bir toplantı" dedi.

Buca'ya hizmeti en büyük öncelik gören icraat birimlerinin faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve bilimsel çalışmalarıyla da dikkat çeken Buca Belediyesi'nin sürmekte olan ve yeni planladığı projeler, önemli bir buluşmada masaya yatırıldı. CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, ilçe yöneticilerinin tamamı ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı makamında ziyaret ederek yerel yönetimler üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Kılıç, "İlçe örgütümüz ile bir araya gelmekten mutluyuz. Bucamızın geleceği için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar açısından motive edici bir toplantı. Bizim kültürümüzde yapıcı öneriler, ortak akılla ilerlemek ve güzel için daima emek harcamak var. Biz de çalışmalarımızı anlatmaktan büyük keyif aldık. Önerileri de dikkatle not aldık. Sosyal demokrat belediyeciliği genelde de iktidara taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha gördük" diye konuştu.

EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ise, "Başkanımızın anlattığı projeleri, bugüne kadar alınan yolu, gelecek planlarını dinleme fırsatı bulduk. Engellilerden kadınlara ve eğitim olanaklarına ulaşamayan genç dehalara kadar toplumun tüm kesimleri için hayata geçirilen projeleri dinlemek ayrıca gurur vericiydi. Partimiz, yerel yönetimlerdeki misyonunu 'derman belediyeciliği' olarak belirlerken ne kadar haklı bir tespit yapmış onu gördük. Bu vesileyle Buca'ya hizmet aşkında tek bir yürek olan belediye emekçilerimiz de başta olmak üzere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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