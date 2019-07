CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin Açıklaması

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Şehir hastaneleri sistemi insanımızın sağlığına zararlıdır, bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor." dedi.

Şahin, beraberindeki CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile Mecliste düzenlendiği basın toplantısında, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, daha önce ticari sır olarak saklanan şehir hastanelerinin kira bedellerinin dövizle ödendiğini öğrendiklerini dile getirdi.

Şehir hastanelerinin, işletme sözleşmelerindeki yetersizlik ve eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Şahin, "Yasa teklifi sağlık alanında da aldatılmışlığın itirafı niteliğindeydi. 'Biz şehir hastanelerine yüklü miktarda döviz bazında ödemeler yaptık, kamuyu yüksek oranda zarara uğrattık. Şimdi bu ödemelere sözleşme bedeli altında üst limit getirmek istiyoruz ve kamunun zararını hiç olmazsa bu şekilde azaltmaya çalışıyoruz' diyorlar. Yanlış ve yetersiz yaptıkları sözleşmeleri de düzeltme çabası içindeler." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin, "yap-işlet-devret" modeliyle yapıldığını ifade eden Şahin, "Görüyoruz ki şehir hastanelerinin kira bedelleri dövizle ödenmiş ve kamu uzun zamandan bu yana yüksek oranda zarara uğratılmış. Bu hastanelerde hizmetin odak noktası insan sağlığı değil, hastane şirketlerinin kar etmesi yönünde yani sağlık hizmeti, kamu hizmeti alanının dışına taşınmış adeta ticari bir hizmet alanı haline dönüştürülmüştür." görüşünü dile getirdi.

Kanun teklifiyle, sağlık yönetimi öngörüsü zayıf ve liyakatsız kişilerin elinde olduğunun ortaya çıktığının savunan Şahin, şöyle devam etti:

"Şehir hastanelerine yapılan ödemelerin dövizle olması bir çelişkiyi de karşımıza getiriyor. Yerli ve milli olduğunu, enflasyonla mücadele ettiğini iddia eden ve Türk lirasını güçlendirmek isteyen bir iktidarın, sağlık ödemelerini döviz bazında yapmasını yadırgıyoruz. Dövizle ödemelerden bir an önce vazgeçin, bu ödemeleri Türk Lirası'na çevirin. Şehir hastaneleri sistemi insanımızın sağlığına zararlıdır, bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor."

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da "Adı şehir hastanesi ama şehrin dışına yapılıyor. Şehir hastaneleri, emperyalist güçler için bir mıntıka temizliği." dedi.

Şehir hastanelerinin bir Dünya Bankası projesi olduğunu iddia eden Arık, bu modelin, İngiltere ve Kanada'da terk edildiğine işaret etti.

Sağlık sisteminin, insana hizmet eden bir sağlık anlayışından çıkarıldığını, sağlığın meta haline dönüştürüldüğünü öne süren Arık, "Artık hastaneler ticarethane, doktorlar tüccar, hastalar da müşteri olarak görülmeye başlandı. Türkiye, bu sistemden derhal çıkmalı. Eğitim gibi anayasal hak olan sağlık hizmeti ücretsiz verilmeli. Şehir hastanelerinden de derhal vazgeçilmeli. Hastane acil bir durumda en kolay ulaşılabilir olmalıdır, şehir hastaneleri bundan çok uzak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA