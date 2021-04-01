CHP Aydın Milletvekili Tezcan, 'erken seçim' istedi
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CHP Aydın Milletvekili Tezcan, 'erken seçim' istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Aydın Milletvekili Tezcan, 'erken seçim' istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir süredir devam eden Aydın programının son gününde düzenlediği basın toplantısı ile iktidarı eleştirip 'erken seçim' istedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir süredir devam eden Aydın programının son gününde düzenlediği basın toplantısı ile iktidarı eleştirip 'erken seçim' istedi. Bu isteğin aynı zamanda halkın talebi olduğunu kaydeden Bülent Tezcan, Aydın'da yaşanan su sıkıntısı için de "Yaşanan su sıkıntısının sebebi de zamanında tedbir almayan iktidardır" dedi.

Partisinin Aydın İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ülke genelindeki tüm illerde CHP'li vekillerin halkı dinlediğini belirterek, halkın ortak talebinin sandık olduğunu ileri sürdü. Kendisinin de Aydın'da tüm ilçeleri ziyaret ettiğini halkın içinde olduklarını kaydeden CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yerelde ve genelde tespit ettikleri sorun ve çözüm önerilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tezcan, "Pazar çantasını dolduramayacak hale gelen vatandaş önüne sandık istiyor. Vatandaşın bu talebine hiç bir iktidar dayanamaz. Halk 'çözüm sandıkta' diyor. Ziyaretlerde çıkan en önemli mesaj bu" diye konuştu.

"Su sıkıntısının sorumlusu iktidardır"

Aydın'ın ülke genelindeki sıkıntılara ek olarak tarımsal sulama sıkıntısı olduğunu belirten CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Çiftçi mahsul tarlada yanacak diye dert yanıyor. Halktan dinlediğimiz kadarıyla Akçay'ın suyu boşa akıyor. Bunun yanında sulamanın başındakiler bölgeyi ve dertleri bilmiyor. Sulama birliklerine tayin edilen memurlar da bu işi bilmiyor. Çiftçiye 2 kat su verip 8 kat su parası alacaklarmış. Devletin sen ne yaparsan yap ben 2 kat su vereceğim deme şansı yok" diyerek yaşanan bu sıkıntıdan devleti yönetenlerin sorumlu olduğunu söyledi.

Teşviklerin devam etmesi konusunda turizmcilerin talebi olduğunu belirten CHP Aydın Milletvekili Tezcan, kredi erteleme ve teşviklerin devam etmesini istedi. - AYDIN

CHP Aydın Milletvekili Tezcan, 'erken seçim' istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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