CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı
Haberler » Güncel » CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı - Haber

CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı

CHP Araban İlçesi Başkanlığına mevcut başkan Mustafa Kayacı yeniden seçildi.

23.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:58
CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı

CHP İlçesi Başkanlığına mevcut başkan yeniden seçildi.


Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki bir kafede yapılan CHP Araban İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle gidilen genel kurulda güven tazeleyen Mustafa Kayacı, 68 delegesi bulunan CHP Araban ilçe teşkilatından kongreye katılarak oy kullanan 38 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.


Kayacı, delegelere destekleri için teşekkür etti. Kongreye, CHP İl Başkanı Lütfi Demir, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve partililer katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler