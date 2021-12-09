CHP ANKARA'DAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

ANKARA (Habermetre) - Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Il Baskan Yardimci Ali Riza Çalis, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ali Riza Çalis, Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin yaptigi çalismalardan dolayi Baskan Çerçioglu'nu tebrik etti. Çalis'a nazik ziyareti için tesekkür eden Baskan Çerçioglu; sosyal belediyecilik anlayisi ile hep birlikte Aydinlilar için çalismaya devam edeceklerini belirtti.

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