CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Harcadığı paranın her kuruşunu vatandaşa izah eden bir belediye yönetimi geliyor. Bundan sonra keyfi yatırım yok." dedi.

Yavaş, İYİ Parti Altındağ İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Başkente daha iyi ve ucuz hizmet veren bir yönetimin geleceğini belirtti.

Belediye başkanlarının en önemli görevlerinin başında temiz hava, içilebilir su, temiz ve konforlu ulaşım ile yeşil alanların artırılmasının geldiğini anlatan Yavaş, belediye başkanı olması durumunda kendisini değil, Başkentteki vatandaşları zengin edeceğini söyledi.

Yavaş, toplu ulaşımda metro ve raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Yardım alan insanlara 20 tona kadar su 10 liradan verilecek, 52 de otobüs bileti vereceğiz, rahat gidip gelsinler diye. Yoksa yol parası yüzünden insanlar çalışmaya gitmek istemiyor. Belediye olarak biz bunları teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye'nin en pahalı su satan belediyesi olduğunu öne süren Yavaş, şunları kaydetti:

"Bundan sonra harcadığı paranın her kuruşunu vatandaşa izah eden bir belediye yönetimi geliyor. Suya para mı ödediniz, arkasında yazacak, ne kadarı ASKİ'nin hangi hizmetine gidiyor. Emlak vergisi mi ödediniz, arkasında yazacak ne kadarı sağlığa, asfalta, eğitime gidiyor. Bundan sonra keyfi yatırım yok. Neden derseniz, o yapılan yardımları da biz cebimizden yapmıyoruz. Sizden aldığımız vergilerle, hizmetlerin karşılığı aldığımız paralarla yapıyoruz. Sonuçta sizler ödüyorsunuz."

"Yardımlar seçimden sonra da devam edecek"

Yavaş, vatandaşa yapılan yardımların seçimden sonra da devam edeceğini belirterek, "Gördüğünüz gibi kaşıkla alıp kepçeyle vermişler şimdiye kadar. Biz, yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağız. Servis ücretlerini de biz karşılayacağız. Onların iyi yetişmesi için hem kendini hem de ailesini kurtarmak için uğraşacağız. Yeni bir yönetim geliyor. Her şeyin hesabını veren, şeffaf ve öncelikle yapacağı işi vatandaşa soran..." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İYİ Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Hasan Yalçıntaş, CHP Ankara İl Başkanı Lütfi Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA