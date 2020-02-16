CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi'nde oy verme işlemi başladı

16.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:22

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener'in yeniden aday olmadığı kongrede, Ali Hikmet Akıllı tek aday olarak seçime girdi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi'nde, bazı delegelerin ve üyelerin konuşmalarının ardından il başkanı seçimine geçildi.

Kongrede, Ali Hikmet Akıllı tek aday olarak yer aldı.

Güvener'den teşekkür konuşması

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, son iki yılı il başkanı olmak üzere, beş yıl Ankara il yönetiminde görev yaptığını ifade etti.

Güvener, "Hep beraber en önemli faaliyetimiz 25 sene sonra AKP zihniyetini devirip büyükşehirde CHP'nin bayrağını dalgalandırmak oldu. Hep beraber yaptık, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu bayrağı taşıyacak yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan delege Tevfik Koçak'ın konuşması salondakilerin tepkisine neden oldu. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından Koçak, konuşmasını sonlandırdı.

Kongrede, 15 sandıkta 645 delege oy kullanıyor.

Kaynak: AA