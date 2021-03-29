CHP, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde salgın bahanesiyle acil durum tatbikatının yapılmadığını öne sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde salgın bahanesiyle acil durum tatbikatının yapılmadığını öne sürdü

Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika
CHP, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde salgın bahanesiyle acil durum tatbikatının yapılmadığını öne sürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde salgın bahane edilerek, acil durum tatbikatının yapılmadığını, bunun kabul edilemeyeceğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde salgın bahane edilerek, acil durum tatbikatının yapılmadığını, bunun kabul edilemeyeceğini savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı faaliyet raporunda, "santralin güvenliği konusunda endişelere neden olacak bir itirafta bulunulduğunu" ileri sürdü.

Bakanlığın faaliyet raporunda, her yıl yapılması planlanan Akkuyu sahasının içindeki acil durum tatbikatının, "Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilemediği"nin belirtildiğini savunan Akın, şunları kaydetti:

"Bu kadar hayati bir konuda salgın bahane edilerek acil durum tatbikatının yapılmaması kabul edilemez. İnşaat sırasında bile yaşanan patlamalarla endişelere neden olan santralin güvenliği konusunda her türlü ihtimal değerlendirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı, acil durum tatbikatları eksiksiz yapılmalı."

Güvenlik eleştirilerinin yanı sıra santrala yönelik bir diğer eleştirinin, "alım garantisi" olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Mülkiyeti ve işletmesi tamamen Rusya'ya ait olacak santralin devreye girmesiyle Türkiye, 15 yıl boyunca piyasa fiyatının en az 3 katını bulan bir fiyat olan 12,35 dolar sent üzerinden alım garantisi verecek." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik İhsan Yavuz Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz
Magazin Sezen Aksu Merve Dizdar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde salgın bahanesiyle acil durum tatbikatının yapılmadığını öne sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:14:24. #1.16#
title