CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın
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CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın

14.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Derhal boş hastaneleri açın" çağrısında bulunan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, "Hiçbir Adanalı yoğun bakımda tek bir yatak bulamıyor. Yoğun bakımlar yüzde 100 doludur. Hasta yatağını geçtik boş sedyenin dahi bulunmadığı kentimizde seferberlik ilan edilmesi şarttır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, koronavirüs nedeniyle hastanelerde yer bulunamayan kentte boş durumdaki eski Numune Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve Askeri Hastane'nin geçici koronavirüs hastaneleri haline dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

"SEFERBERLİK İLAN EDİLMESİ ŞARTTIR"

Gazete Duvar'ın haberine göre,yoğun bakım doluluk oranına dikkat çeken Şevkin, şunları söyledi; "Hiçbir Adanalı yoğun bakımda tek bir yatak bulamıyor. Yoğun bakımlar yüzde 100 doludur. Hasta yatağını geçtik boş sedyenin dahi bulunmadığı kentimizde seferberlik ilan edilmesi şarttır. Bakanlık, daha çok insanımız ölmeden eski hastaneleri pandemi hastanelerine dönüştürmek, gerek Adana'da gerekse Türkiye genelinde yeterli oranda sağlık personeli ataması gerçekleştirmek, görevdeki sağlık personeline azami ölçüde maddi-manevi destek sunmak zorundadır."

CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin

"YOĞUN BAKIM İÇİN SIRA BEKLENİYOR"

Adana Şehir Hastanesi acil servisinde her gün 100'e yakın koronavirüs hastasının yoğun bakım ünitelerine yatmak için sıra beklediğini ancak kentteki 16 kamu, 16 özel ve 2 üniversite hastanesinde tek bir yoğun bakım yatağı bulunamadığını kaydeden Şevkin, hekimlerin hastaları evine göndermek zorunda kaldığını belirtti.

"BOŞ HASTANELERİ ACİLEN AÇIN"

Şevkin, "İnsanlar zorunlu olarak ölüme teslim ediliyor. Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca'ya sesleniyoruz. Adana'daki boş hastaneleri acilen açın" diye konuştu. Adana'daki tüm hastanelerde acil vakalar dışında ameliyatların durdurulması gerektiğini, yatak ve yoğun bakım ünitelerinin koronavirüslü hastalara ayrılmasının şart olduğunu dile getiren Dr. Şevkin, "Çok geç kalındı ancak özellikle bakan bey siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakıp boş bulunan eski Numune Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve Askeri Hastaneyi Covid hastaneleri haline dönüştürmek zorundadır" ifadelerine yer verdi.

CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın
Haber Yorumları (22)
SADECE ADANA DEĞİL: Ülkemizde maalesef vergilerimiz çöp oluyor. Herkesin şehrinde en az birkaç tane EFSANE BÜYÜK yapının bomboş çürümeye terkedildiğini biliyoruz. Benim memleketimde de yapılmış kocaman bir hastane var. Yok borcu mu varmış, müteahhit mi kaçmış bilmem ne milyon liralık koskoca yapı 10 yıldır çürümeye terk edilmiş bir şekilde duruyor. Bu aptal saptal kağıt işlerinden kurtularak devlet bu binaların hepsini aktif hale getirmelidir. Hastane, okul filan olsun bunlar. Neden çürüyorlar? İstihdam yapın!
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CAHİL: Ölsekte kurtulsak. Tek çare seçim
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ADANALI: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar''ın yaptığı pandemi hastahanesi ne güne duruyor. Kullanılsın işte. . . !
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