CHP, 2015'te hazırladığı Kürt sorunu raporunu güncelleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorunuyla ilgili 2015 yılında yayımladıkları raporu güncelleyeceklerini açıkladı. Çalışma için henüz görevlendirme yapılmadı ama anayasadan dış politikaya konuyu bir çok yönüyle yeniden ele alacak bir komisyonun kurulması bekleniyor.

CHP'NİN 2015 RAPORU

CHP'nin Kürt Sorunu'yla ilgili 2015 yılında hazırlanan "22 Soru 22 Cevap" başlıklı raporu, MYK'da onaylanarak kamuoyu ile paylaşılmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan raporda, Kürt Sorunu'nun 'güvenlikçi' yöntemlerle çözülemeyeceği belirtiliyor, çözüm adresi olarak Meclis gösteriliyordu. Raporda TBMM'de siyasi partilerin katılımıyla bir Toplumsal Mutabakat Komisyonu kurulması, Ortak Akıl Heyeti, Gerçekleri Araştırma Komisyonu oluşturulması gibi öneriler yer alıyor, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için Siyasi Partiler Kanunu'ndan Terörle Mücadele Kanununda değişikliklere çok sayıda değişiklik teklifi yer alıyordu.

SON GELİŞMELER ELE ALINARAK GÜNCELLENECEK

CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre raporun yayınlandığı tarihten bu yana hem Türkiye'de hem de dünyada yeni gelişmeler yaşandı. Özellikle Suriye merkezli gelişmeler bu açıdan önem taşıyor. Ayrıca raporun yayımlandığı 2015 yılından sonra Anayasa değişikliği yapılarak yeni bir yönetim sistemine geçildi. Bu açıdan da raporda yeni düzenlemeler yapılması gerektiği ifade ediliyor.

HENÜZ GÖREVLENDİRME YAPILMADI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, raporun güncellenmesiyle ilgili MYK üyelerinden henüz bir görevlendirme yapmadı. Ancak bu çalışma için 1 ya da 2 MYK üyesi görevlendirilebileceği, kurulacak komisyonda daha önceki raporu hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra anayasa, dış politika, insan hakları, ekonomi konularında uzman kişilerin yer alması gerektiği ifade ediliyor.