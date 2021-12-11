Chivalry 2 sistem gereksinimleri! Chivalary 2 kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Tripwire Interactive'in geliştirdiği Chivalry 2'nin Steam'e çıkacağı duyurulmasının ardından Chivalry 2 sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki Chivalry 2 sistem gereksinimleri neler? Chivalry 2 kaç GB?
Chivalry 2, destansı orta çağ filmi savaşlarından ilham alan, çok oyunculu ve birinci şahıs kesip biçmeli bir oyundur. Oyuncular kendilerini, çarpışan kılıçlardan alevli ok fırtınalarına, yayılan kale kuşatmalarına ve çok daha fazlasına kadar çağın tüm ikonik anlarının aksiyonunun içinde buluyor.
64 oyunculu devasa savaş meydanlarının hakimi ol. Sen kaleler için tuzaklar hazırlarken, Takım Hedefi haritaları karşılığında köyleri ateşe verip pis köylüleri katlederken mancınıklar yeri göğü inletecek.
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i3-4370
- Bellek: 8 MB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 2 GB
- DirectX: Sürüm 10
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i7 6700 or AMD Ryzen 5 3500x
- Bellek: 16 MB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 or AMD RX Vega-56
- DirectX: Sürüm 10
Chivalry 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil sisteminizde 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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