Chivalry 2 sistem gereksinimleri! Chivalary 2 kaç GB?

Chivalry 2, destansı orta çağ filmi savaşlarından ilham alan, çok oyunculu ve birinci şahıs kesip biçmeli bir oyundur. Oyuncular kendilerini, çarpışan kılıçlardan alevli ok fırtınalarına, yayılan kale kuşatmalarına ve çok daha fazlasına kadar çağın tüm ikonik anlarının aksiyonunun içinde buluyor.

64 oyunculu devasa savaş meydanlarının hakimi ol. Sen kaleler için tuzaklar hazırlarken, Takım Hedefi haritaları karşılığında köyleri ateşe verip pis köylüleri katlederken mancınıklar yeri göğü inletecek.

CHİVALRY 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Chivalry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i3-4370

Bellek: 8 MB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 2 GB

DirectX: Sürüm 10

Chivalry 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 6700 or AMD Ryzen 5 3500x

Bellek: 16 MB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 or AMD RX Vega-56

DirectX: Sürüm 10

Chivalry 2 kaç GB?

Chivalry 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil sisteminizde 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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