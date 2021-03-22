Chiliz (CHZ) Coin yorum! Chiliz (CHZ), ECOMI (OMI) ve Ethernity (ERN) NFT Jetonları Yakında Patlayacak!

Chiliz (CHZ) Coin yorum! Popüler tüccar ve analist Ben Armstrong, yeni bir YouTube videosunda ilk 3'ünü açıkladı Değiştirilemez jeton bahisler, bu boğa döngüsünde patlayacağına inanıyor. İşte Chiliz (CHZ) Coin yorumları ve analizleri

CHİLİZ (CHZ) COİN YORUM

680 bin abonesine, radara koyacak ilk jetonun Chiliz ( CHz )Spor için türünün ilk örneği olan kripto para borsası, taraftar tokenleri ve Barcelona FC, Juventus ve Paris Saint-Germain gibi popüler futbol kulüpleriyle ortaklığı nedeniyle ön plana çıktı.

Fiyatı bir ayda % 1600 fırladı ve 400.000 aktif cüzdanı var.

Analist, ilk 200'den 40'a çıktığını ve 20'ye çıkma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

"Şimdi Muhtemelen Futbol Ligine, Amerika'daki Ulusal Futbol Ligi'ne (NFL) Atlamaya Hazırlanıyorlar, En Azından Söylenti Bu. Ayrıca Yakın Zamanda, Tesadüfen NFL Dahil Hemen Hemen Her Büyük Spor Liginin Ana Ofisinin Bulunduğu Bir New York Ofisi Açtılar.

Listede sıradaki ECOMI (OMI), daha önce yatırım yapmamanın pişmanlığını dile getiriyor. Yeni heyecanlanmış dijital koleksiyon alanının önde gelen bir belirtecidir.

Analist, platformun dijital koleksiyonları satmak için aktif bir VeVe uygulamasına sahip olduğunu ve Batman, Superman ve Wonderwoman gibi harika çizgi roman kolektifleri ve ayrıca spor ligleri ile ortak olduklarını söylüyor.

"… NFT Pazarı Patlarken, Dijital Koleksiyonlara Sahip Yasal Şirketler Kesinlikle En Büyük Kazananlar Olacak. Ve Batman'den Daha Büyük Kazanan Kim? Açıkçası BitBoy'u Kastediyorum, Ama Her Neyse Bu. "

Söylediği son ve en göze çarpan seçimi "genel NFT'de bir numaralı ay seçimi, kimliği doğrulanmış NFT'ler üreten bir dijital sanat pazarı olan Ethernity (ERN).

Ben, hem uzun vadede hem de kısa vadede büyüme potansiyeline sahip olduğunu, kısa bir lansman dönemi içinde zaten düzeltmelerden geçtiğini söylüyor. Chillz ve ECOMI ile karşılaştırıldığında, daha erken yükseliyor.

Ayrıca Micheal Rubin (Philadelphia 76ers'ın sahibi), futbolcular Maldini, Christian Vieri ve Skateboard Mogul Tony Hawk gibi bazı devlerle ortaklık yapıyorlar.

"Bunun Mutlak En Potansiyel Uzun Vadeli Ve Kısa Vadeye Sahip Olduğuna Inanıyorum, Bu Yüzden Ona Yatırım Yapıyorum. Ethernity Geçen Hafta Başladı Ve Son Birkaç Gündür Zaten Bir Düzeltme Yaptı. Yani Kısa Vadede Zaten Iyi Bir Giriş Noktasında. "