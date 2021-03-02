Chicago Bulls - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - Denver Nuggets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Chicago Bulls - Denver Nuggets maçı gerçekleşecek. Peki, Chicago Bulls - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CHİCAGO BULLS - DENVER NUGGETS HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - Denver Nuggets maçı, Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - Denver Nuggets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHİCAGO BULLS - DENVER NUGGETS SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 2 Mart Salı günü oynanacak Chicago Bulls - Denver Nuggets maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.