Chevening Bursları 2022/23 Akademik Yılı Başvuru Duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Chevening Bursları 2022/23 Akademik Yılı Başvuru Duyurusu

Habermetre - Haberler | Toplum
Chevening Bursları 2022/23 Akademik Yılı Başvuru Duyurusu

Birleşik Krallık Hükümeti Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Chevening yüksek lisans burs programı başvuruları başlamış olup, 2 Kasım 2021'de sona erecektir.

Birleşik Krallık Hükümeti Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Chevening yüksek lisans burs programı başvuruları başlamış olup, 2 Kasım 2021'de sona erecektir.

Chevening bursuna başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgi edinmek için https://www. chevening. org/turkey/ web sayfasını ziyaret edebilir, ya da Hande. Coskunlar@fcdo. gov. uk adresinden Chevening Sorumlusu ile iletişime geçebilirler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar Kerem Kamışlı Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Salih Uçan Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Chevening Bursları 2022/23 Akademik Yılı Başvuru Duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:47:24. #1.17#