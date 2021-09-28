Chevening Bursları 2022/23 Akademik Yılı Başvuru Duyurusu

Birleşik Krallık Hükümeti Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Chevening yüksek lisans burs programı başvuruları başlamış olup, 2 Kasım 2021'de sona erecektir.

Chevening bursuna başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgi edinmek için https://www. chevening. org/turkey/ web sayfasını ziyaret edebilir, ya da Hande. Coskunlar@fcdo. gov. uk adresinden Chevening Sorumlusu ile iletişime geçebilirler.

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