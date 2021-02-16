Chelsea - Newcastle United maçı hangi kanalda? Chelsea - Newcastle United maçı özet izle! Chelsea - Newcastle United maçı kaç kaç?

İngiltere Premier Ligi 24. haftasında büyük bir heyecanla devam ediyor. Bugün oynanan Chelsea - Newcastle United maçı hangi kanalda? Chelsea - Newcastle United maçı kaç kaç? futbolseverler merak ediyor.

İngiltere Premier Ligi 24. haftasında Chelsea - Newcastle United maçı 15 Şubat bugün saat 23.00'da başladı. Dünyanın takip ettiği maçta Chelsea - Newcastle United maçı hangi kanalda? Chelsea - Newcastle United maçı kaç kaç? sorularının yanıtı sizlerle!

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Newcastle United maçı 15 Şubat tarihindeLondra'da Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanmaya başladı. Chelsea - Newcastle United maçıS Sport , S Sport Plus , İdman TV kanalında canlı yayınlanıyor. Ayrıca S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI ÖZET İZLE!

1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

6' Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

6' Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Marcos Alonso

7' Chelsea, Mason Mount ile köşe vuruşu kullanıyor.

7' Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Cesar Azpilicueta

7' Ceza sahası içinde topla buluşan Tammy Abraham, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

13' Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

13' Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Timo Werner

20' Chelsea takımında oyuncu değişikliği; Tammy Abraham oyundan çıkarken Olivier Giroud oyuna giren isim.

22' Ceza sahası içinde topla buluşan Allan Saint-Maximin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

24' Mateo Kovacic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

26' Timo Werner altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

28' Jonjo Shelvey ile Newcastle United takımı köşe vuruşu kullanacak.

29' Jonjo Shelvey ile Newcastle United takımı köşe vuruşu kullanacak.

31' GOL! Olivier Giroud Chelsea takımını öne geçiren golü atıyor.

34' Chelsea takımı Timo Werner ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Timo Werner tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

39' GOL! Chelsea, Timo Werner ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

39' Chelsea, Mason Mount ile köşe vuruşu kullanıyor.

42' Mason Mount, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45' Chelsea, Mason Mount ile köşe vuruşu kullanıyor.

45' Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

45' Mason Mount önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mason Mount tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

45' Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor.

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

53' Joseph Willock altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

55' Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

58' Marcos Alonso rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

58' Mateo Kovacic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mateo Kovacic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

59' Marcos Alonso altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

64' Newcastle United takımında oyuncu değişikliği; Dwight Gayle oyundan çıkarken Joelinton oyuna giren isim.

65' Callum Hudson-Odoi atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

66' Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

70' Chelsea takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mason Mount çıkıyor ve yerine N'Golo Kante oyuna giriyor.

70' Rakip yarı alanın ortalarında Miguel Almiron için ofsayt bayrağı kalkıyor.

72' Newcastle United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Allan Saint-Maximin çıkıyor ve yerine Ryan Fraser oyuna giriyor.

75' Newcastle United, Ryan Fraser ile köşe vuruşu kullanıyor.

75' Jamaal Lascelles altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

CHELSEA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ?

İngiltere Premier Lig Chelsea - Newcastle United maçı 2 - 0 skoruyla hala devam ediyor.