Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu
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Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ - Haberler | Güncel

Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu LONDRA İngiltere'nin başkenti Londra'da Chealse taraftarları, Brighton maçı öncesi Avrupa Süper Ligine tepki protestosu düzenledi.

Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu LONDRA İngiltere'nin başkenti Londra'da Chealse taraftarları, Brighton maçı öncesi Avrupa Süper Ligine tepki protestosu düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Chealse taraftarları, Brighton maçı öncesi Avrupa Süper Ligine tepki protestosu düzenledi. İngiltere'nin en önemli ve köklü klüpleri dün gerçekleştirdiği açıklama ile Avrupa Süper Ligine katılacaklarını duyurmasının ardından taraftarlar Stamford Bridge stadyumu önünde toplanarak, Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan klüplere tepki gösterdi.

Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu
Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu
Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu
Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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