ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ - Haberler
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ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 2017'den beri 22 avukatın terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek suçlarından yargılandığı dava dosyası mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 2017'den beri 22 avukatın terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek suçlarından yargılandığı dava dosyası mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi. Ayrıca Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar avukat Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik, başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz getirildi. Duruşmada çok sayıda izleyici bulundu. Ayrıca Almanya, Fransa, Belçika, İtalya ve İspanya'dan duruşmayı takip etmek üzere gelen çok sayıda avukat hazır bulundu.

DELİL VE BELGE YOK

Selçuk Kozağaçlı Bana ceza veremezsiniz, bunlar ceza almam için yeterli değil derim, gerisi sizin takdir hakkınızdır. Ama bu dosyada takdir hakkınız yok. Bu dosyada 8 senedir takdir hakkınızı kullanabileceğiniz bir delil ve belge yok dedi.

Barkın Timtik tahliye talebinde bulunmayacağını şimdiye kadar hukuki kararlar alınmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamlılığa karar verdi. Dava dosyası mütalaası hazırlanmak için savcılığa gönderildi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Selçuk Kozağaçlı'nın terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 16,5 ila 30 yıl hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Diğer sanıkların da benzer suçlardan cezalandırılmaları istenmişti.

Öte yandan, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında yargılanan 18 sanıktan 14'ünün hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış, diğer sanıklar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır Gökten hakkındaki kararlar ise bozulmuştu.

Kararda, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Barkın Timtik hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütü üyeliğinden açılan başka bir dava daha olduğu, bunların birleştirilerek delillerin bir arada değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Selçuk Kozağaçlı hakkında ise İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütü yönetmek suçundan dava bulunduğu kaydedilen kararda, Her 2 davanın birleştirilip sanığın eyleminin terör örgütünü yönetmek vasfını taşıyıp taşımadığı, eylemler arasında fiili ve hukuki kesinti bulunup bulunmadığı saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayininde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir ifadesine yer verilmişti

Kararda, silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan sanık Ezgi Çakır Gökten'in eylemlerinin örgüte yardım suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hata yapılmasının bozma nedeni sayıldığı belirtilmişti. Yargıtay kararında, cezaevinde yaptığı açlık grevi sırasında hayatını kaybeden Ebru Timtik'in ölümüne ilişkin nüfus kaydının araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği yazılmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi de, Yargıtay'ın kararı doğrultusunda 2 sanığın dosyasını İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
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Haber: ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ - Haberler
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