Charlıe'nin Yeni Melekleri
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Charlıe'nin Yeni Melekleri

Hollywood'un ikonik Charlie'nin melekleri serisi yeniden çekiliyor!

Charlıe'nin Yeni Melekleri



Hollywood'un ikonik Charlie'nin melekleri serisi yeniden çekiliyor!








Elizabeth Banks'in yapımcılığını üstlendiği Charlie'nin Melekleri filmi yeniden çekiliyor! Yeni melekleri Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın canlandıracağı kesinleşirken bu 21 yaşındaki İngiliz asıllı oyuncu Balinska'nın ilk büyük Amerikan filmi olacak. Aladdin filminde Jasmine karakterini canlandıran Scott'un yanı sıra Kristen Stewart film için düşünülen ilk oyuncu olmuş.
Haber üzerine yorum yapmayan Banks ve Stewart'ın aksine Balinska ve Scotr film için çok heyecanlı olduklarını belirttiler. Haberi Instagram üzerinden paylaşan ünlü oyuncuları bu ikonik filmde görmek için çok heyecanlıyız!


Alya Barutoğlu






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