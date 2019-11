Charlıe'nin Melekleri gala daveti ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti

28.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:19

Film, ülkemizin dünyadaki tanıtımına katkıda bulunurken, Charlie'nin korkusuz meleklerinin yeni serüveninde Four Seasons Hotel Sultanahmet görkemli dokusuyla dünyayla buluştu. Four Seasons Hotels Istanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen kokteyl ve filmin ön gösteriminde, cemiyet, sanat ve sinema dünyasından ünlü isimler bir araya geldi. Konuklar film sonrasında Şirin Ediger'in müzikleri ile keyifli saatler geçirdi.

Türkiye'de 29 Kasım'da gösterime girecek olan, içinde İstanbul ve Four Seasons Hotel Sultanahmet'in de yer alması sebebiyle ülkemizde daha büyük bir merakla beklenen "Charlie's Angels/Charlie'nin Melekleri" filminin tanıtım galası 27 Kasım Çarşamba akşamı Kanyon Cinemaximum'da düzenlendi. İpek Özilhan Özkan, Aslı-Metin Şen, İpek-Enver Varol, Eda- Selim Kosif, Füsun Kuran, Gizem Tatlıcı, Boran Kuzum, Meriç Aral gibi ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen davette Four Seasons zarafeti ve özeni ile hazırlanıp, sunulan ikramlar konukların büyük beğenisini kazandı.

Bir bölümü İstanbul'da geçen filmde, meleklerin yeni maceraları ve görevleri sırasında İstanbul'un ve Four Seasons Hotel Sultanahmet'in etkileyici atmosferi filme yansıyor. Türkiye'nin dünyadaki tanıtımı için büyük önem taşıyan filmin başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo ve Patrick Stewart üstlenirken yönetmenliğini Elizabeth Banks yapıyor.

Four Seasons Hotels İstanbul'un Genel Müdürü Tarek Mourad Charlie's Angels ile ilgili olarak; "Charlie's Angels yıllardır hepimizin hatıralarında yer etmiş, merakla beklediğimiz bir film. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her zaman büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Bu senenin farklı bir özelliği var. Büyüleyici ve benzersiz bir şehir olan İstanbul ve İstanbul'un da eşsiz bir bölgesi olan Tarihi Yarımada'nın simge yapılarından Four Seasons Hotel Sultanahmet filmde yer alıyor. Bu ülkemizin dünyadaki tanıtımı açısından çok önemli, bu sebeple filmde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz, Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmasını yürekten diliyorum" dedi.

Galanın ve ön gösterimin ardından konuklar için özel olarak düzenlenen partide Şirin Ediger konuklara filmin heyecanını yansıtan müziklerle keyifli anlar yaşattı.

