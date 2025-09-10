Charlie Kirk kimdir? Charlie Kirk Trump'un neyi oluyor?

Açıklamalara göre olay, konuşmanın başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra meydana geldi ve saldırgan kısa süre içinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Peki, Charlie Kirk kimdir? Trump ile nasıl bir bağı vardır?

CHARLIE KIRK HAYATINI KAYBETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen muhafazakâr siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah'ın Orem kentinde gerçekleştirilen bir üniversite etkinliğinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

CHARLIE KIRK'ÜN HAYATI VE KARİYERİ

Charles James Kirk, Illinois eyaletinin Chicago banliyölerinden Arlington Heights ve Prospect Heights'ta büyüdü. Daha lise yıllarında siyasete ilgi duydu; Mark Kirk'ün Senato kampanyasında gönüllü olarak çalıştı ve okul kantinindeki fiyat artışlarına karşı öğrenci girişiminde bulundu.

Kısa süreliğine Harper College'da eğitim gördü ancak Tea Party üyesi Bill Montgomery'nin yönlendirmesiyle öğrenimini yarıda bırakarak tam zamanlı siyasi aktivizm yolunu seçti.

TURNING POINT USA VE ETKİSİ

2012 yılında, bağışçı Foster Friess'in desteğiyle Turning Point USA'yı (TPUSA) kurdu. Kısa sürede büyüyen bu organizasyon, özellikle üniversite kampüslerinde gençler arasında muhafazakâr fikirlerin yayılmasında etkili oldu.

TPUSA'nın CEO'su olarak "Profesör İzleme Listesi" ve "Okul Kurulu İzleme Listesi" gibi projelere öncülük etti. Bu çalışmalar sayesinde hem örgütün bilinirliğini artırdı hem de milyonlarca dolarlık bağış topladı. 2019'da Turning Point Action'ı kurarak siyasi savunuculuk alanında da faaliyet göstermeye başladı. Sonrasında Turning Point Faith, Turning Point Academy ve Turning Point Endowment gibi yapılarla etkisini genişletti.

MEDYA VE TARTIŞMALI GÖRÜŞLERİ

Kirk, aynı zamanda "The Charlie Kirk Show" adlı radyo programının sunuculuğunu üstlendi. Trump yanlısı çıkışları, eleştirel ırk teorisine karşı söylemleri ve iklim değişikliğine dair bilimsel görüşleri reddetmesiyle tanındı. COVID-19 pandemisi sürecinde yanlış bilgi yaydığı iddiasıyla yoğun eleştirilere maruz kaldı.

SON YILLARI VE SALDIRI

Ulusal ölçekte ise National Policy Council üyesi olarak muhafazakâr çevrelerde etkin bir rol oynadı. 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği bir etkinlik sırasında boynundan vurularak silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi.

Charlie Kirk, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki olarak muhafazakâr siyaset sahnesinde öne çıkan isimlerden biriydi.