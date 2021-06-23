Charles Bukowski kimdir? Charles Bukowski eserleri, hayatı ve biyografisi

Asıl adı Heinrich Karl Bukowski olan Amerikalı yazar ve şair. Yapıtlarında bazen Henry Chinaski ismini de kullanmıştır. Hayatının çoğunu ABD'nin Los Angeles şehrinde geçirmiştir. Peki, Charles Bukowski kimdir? Charles Bukowski eserleri, hayatı ve biyografisi

Eserlerinde genellikle toplum dışı insanları ve depresyonu konu alması ve alkolizme yakın bir hayat tarzını anlatmasıyla ünlüdür. Bunun nedeni olarak kendisinin bu hayatı yaşaması gösterilebilir. Bukowski'nin yazılarında kendi hayatını yazıp yazmadığı tartışma konusu olmuştur hayranlarının bir kısmı bunları kurguladığını, çoğunluğu ise yaşamadan bu tip kurguları yapmasının mümkün olmayacağını ve o karakterde bir insanın bu hayatı sürmesinin zaten doğal olduğu görüşünü savunmaktadır. İşte Charles Bukowski eserleri, hayatı ve biyografisi

CHARLES BUKOWSKİ KİMDİR?

Amerikalı şair ve yazar Charles Bukowski, 15 Ağustos 1920 tarihinde Almanya– Andernach şehrinde dünyaya gelmiştir. Ancak doğumundan birkaç yıl sonra aile ABD– Los Angelesa taşınır. Bukowski, çocukluk döneminde zor günler geçirmiştir. Bukowski, henüz çok küçük yaşlardayken babasından daimi bir şiddet görmüş ve bu durum onu fizyolojik ve özellikle de psikolojik açıdan ziyadesiyle etkilemiştir. Bukowski, bu yıllarda bir çocuktan beklenmeyecek bazı hareketlerde bulunmuştur.

Bukowski, ilk eğitim yıllarının ve zor bir çocukluk döneminin ardından Los Angeles Şehir Üniversitesine kaydolmuştur. Bu yıllarda Bukowski, birçok yazı kaleme alır ve bu yazıları çeşitli mecralara gönderir ancak yazılar kabul görmez. Bu durum çok da uzun sürmez ve nihayetinde bir öyküsü "Aftermath of Lenghty Rejection Slip" adındaki bir dergide yayımlanır. Ardından bir öyküsü daha yayımlanır ancak sonrası gelmez. Öykülerinin geri gelmesi Bukowski, için kötü bir deneyimler silsilesi haline gelir ve yazı yazmaya uzun bir müddet ara verir. Bukowski, avare bir yaşam biçimini kendine seçmiş ve çeşitli işlerde çalışmıştır. Yerleşik bir düzen yerine düzensiz bir biçimde yaşamını sürdürür. Bu yaşam biçiminden dolayı Bukowski, zaman zaman tutuklanmış ve çeşitli baskılar görmüştür. Alkol tüketimini de arttıran usta yazar ve şair, bir gün aşırı alkol tüketiminden dolayı hastaneye kaldırılır ve hastaneden çıktıktan sonra daha düzenli bir yaşam kurmaya dalalet eder. İlk şiirin bu zamanlarda yazan Bukowski, 1957 yılında bir evlilik yapar ancak bu evlilik yaklaşık iki yıl sürer. 1965 yılında Francis Smithten bir kız çocuğu alır ve Bukowski daha önce de çalıştığı ABD Posta İdaresindeki görevine dönüş yapar. Bir süre burada çalışır ancak birkaç yıl sonra bir yayınevi tarafından iş teklifi alır ve söz konusu posta idaresindeki görevinden ayrılır. Yazarlık yolunu seçen Bukowski, postanedeki işinden sonra Postane adındaki ilk romanını bitirir. Daha sonra Charles Bukowski, Linda Lee Beighle ile tanışır ve 1985 yılında evlenir. Yaşamının son yıllarını San Pedroda yaşanan Bukowski, burada pul romanını tamamlar ve 9 Mart 1994 tarihinde lösemiden yaşama veda eder.

Edebi Yaşamı

Charles Bukowski, 73 yıllık yaşamında oldukça fazla eser kaleme almıştır. İlginç kişiliği, üslubu ve yazığı konular neticesinde Bukowski, Amerikan Edebiyatına farklı bir soluk getirmesinin yanı sıra edebiyat dünyasında müthiş bir heyecan uyandırmıştır. Bukowski, eserlerinde kendi yaşam biçimi ile paralel birçok konuya değinmiştir. Bunun yanı sıra şiirlerini dikkat çeken, farklı bir tarz ile kaleme almıştır. ABDde "Yeraltı" olarak tabir edilen edebiyatın en sağlam örnekleri Bukowski, tarafından yazılmıştır. Bukowskinin eserlerini en belirgin özelliği sokak dilinin kullanılmasıdır. Yaşam biçiminin de etkisi ile yaşamını sokaklarda yaşayan bir şair ve yazarın bu jargondan beslenmesi son derece doğaldır. Yeraltı edebiyatının bir özelliği olan anti-kahraman yaratma hadisesi Bukowskide de görülmektedir. Bukowski, bazı eserlerini Henry Chinaski adıyla imzalamıştır.

Eserleri

Bukowski'nin şiir ve öykülerinden oluşan toplam 45 kitap bulunmaktadır. Pek çok dile çevirisi olan yazıları birçok dergide de yayımlanmış olan yazarın kitaplarının çevirisi Avi Pardo'ya aittir. Türkiye'de Bukowski'nin kitaplarını Parantez yayınları yayımlamaktadır.

Kadınlar

Yazarın hayatına giren kadınlardan bahsettiği kült olmuş kitabıdır.

Sıcak Su Müziği Kısa hikayelerden oluşan kitabıdır.

Bir Tek Ben miyim Böyle Yaşayan

Dünyevi Şiirlerin Son Gecesi (2 Cilt)

Kapalı Bir Kapıdır Cehennem

Gülün Gölgesinde

Postane (roman)

Pis Moruğun Notları

Sevimli Bir Aşk Hikayesi

Sıradan Delilik Öyküleri

Kendimizde Açtığımız Yaralar

Pansiyon Manzumeleri

Gece Çılgın Ayak Sesleriyle Yırtıldı

Ölüler Böyle Sever

Shakespeare Bunu Asla Yapmazdı

Güneşe Uzan

En Kısa Andır Mucize

Güneş İşte Burdayım

Kimse Bilmez Ne Çektiğimi

Kaptan Yemeğe Çıktı ve Tayfalar Gemiyi Ele Geçirdi

Pulp

Factotum

Ekmek Arası

Kaybedenin Önde Gideni

Bana Aşkını Getir

En İyi Adamlar Yalnızken Güçlüdür

Hollywood

Çanlar Kimse İçin Çalmıyor

Hakkında yazılanlar

Howard Sounes, Çılgın Bir Yaşamın Kollarında Tutsak

Jean.François Duval, Bukowski ve Beat Kusağı

Şenol Erdoğan, Charles Bukowski ve Meat Kuşağı

A. D. Winans, Charles Bukowski ve Yeraltı Devrimi

Linda King, Charles Bukowski'yi Sevmek ve Nefret Etmek

Kaynak: Antoloji.com - Charles Bukowski