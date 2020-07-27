Challenge accepted nedir? Challenge accepted akımı ne anlama geliyor? Challenge accepted akımı, sosyal medyada binlerce kadının katılımıyla git gide büyüyor. Peki, challenge accepted akımı nedir? Dünyada farklı şekillerle başlayan akım, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine tepki olarak başlatıldı. Instagram'da başlayan challenge accepted ne demek?

Birbirinden ünlü isimler Instagram'da, artan kadına şiddet, istismar ve kadın cinayetlerine yönelik birlik mesajı veriyor. Siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan kadınalr, ''kadın güçlüdür'' mesajını vermeyi hedefliyor. Özellikle Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle tepkiler çığ gibi büyüdü ve challenge accepted akımı bir kadın hareketine dönüştü. İşte, challenge accepted akımı detayları...

CHALLENGE ACCEPTED NEDİR?

Instagram'da, #ChallengeAccepted hashtag'i ile birlikte kullanıcılar siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak, diğer arkadaşlarına meydan okuyarak birlik mesajı veriyorlar. İlk olara akım, kansere karşı farkındalığı amaçlıyordu ve daha sonra bir kadın hareketine dönüştü.

CHALLENGE ACCEPTED AKIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle pandemi nedeniyle evlerde kalınan süreçte kadına yönelik şiddet ve cinayetler arttı. Türkiye'de de var olan kadına yönelik şiddete bir tepki olaraksosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Burada amaç kadınların birbirlerini desteklemek, birlik olduklarını hissettirmek ve "kadın güçlüdür" mesajını vermek.

Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle birlik mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor. Etiketlenen kişi de hem siyah – beyaz fotoğrafını paylaşıyor, hem başka kadın arkadaşlarını etiketleyerek zincirleme olarak akıma katılım arttırılıyor.