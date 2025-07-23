Chaby Han, 16 Mayıs 2022'de Gülce Elibol ile evlendi. Son günlerde sosyal medyada bazı iddialar gündeme geldi. Peki, Chaby Han boşandı mı?

CHABY HAN BOŞANDI MI?

Chaby Han'ın boşandığı yönündebilgi bulunmamaktadır.Ortaya çıkan iddiaların bir kaynağı bulunmuyor.

CHABY HAN KİMDİR?

Doğum ve köken: 15 Haziran 1992 doğumlu olan Chaby Han, Güney Kore asıllıdır. Ailesinin iş sebebiyle 2007'de Türkiye'ye taşınmış ve İstanbul'da büyümüştür

Eğitim : Lise eğitimini Türk okullarında tamamlamış, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon okumuştur

Medyadaki ilk çıkışı: 2015 yılında ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" adlı program ile televizyona adım atmış, eğlenceli ve rahat üslubuyla dikkat çekmiştir

İçerik üreticiliği: YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında Türkçe içerikler üretir; özellikle Türkçe tekerlemeler, Müslüm Gürses hayranlığı ve kültürel yorumlarıyla geniş kitlelerce sevildi

Oyunculuk : 2017 yapımı Oscar adayı "Ayla" filminde Sung Joon karakterini canlandırmış; ayrıca "Menajerimi Ara" ve "Kertenkele Yeniden Doğuş" gibi yapımlarda da rol almıştır

Survivor 2023 : 2023 sezonunda "Fenomenler" kadrosundaki yarışmacılardan biri olmuş ve televizyon ekranına yeniden çıkmıştır.

Kişisel hayat: 2022 yılında fizyoterapist Gülce Elibol ile evlenmiştir

Fiziksel özellikler: Boyu yaklaşık 1,70?m, kilosu 77?kg; burcu İkizler'dir