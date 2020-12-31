ÇGHB 2 Yılbaşı konukları kimler? ÇGHB 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler?
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ÇGHB 2 Yılbaşı konukları kimler? ÇGHB 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler?

31.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:55
ÇGHB 2 Yılbaşı konukları kimler? ÇGHB 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılbaşı Özel programıyla ekranlara gelecek! ÇGHB 2 Yılbaşı konukları birbirinden iddialı isimler yer alacalacak. Birbirinden ünlü konukların yer alacağı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı konukları kimler? ÇGHB 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler?

Yılbaşı yaklaşırken televizyonların Yılbaşı Özel programları da açıklanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. Peki Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler? ÇGHB 2 Yılbaşı konukları kimler? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? işte tüm cevapları.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin çok sevilen komedi skeçleriyle güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu sene Yılbaşı özel programı yapılacak! Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel bölümde konuk olacak isimler açıklandı. Yılbaşı programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

ÇGHB 2 Yılbaşı konukları kimler? ÇGHB 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI

Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.

ÇGHB 2 Yılbaşı konukları kimler? ÇGHB 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak!

ÇGHB 2 Yılbaşı konukları kimler? ÇGHB 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler?

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