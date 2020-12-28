ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılbaşı Özel programıyla ekranlara gelecek! Birbirinden ünlü konukların yer alacağı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı hem müzik hem de skeçlerle komedi şöleni olacak! Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı yaklaşırken televizyonların Yılbaşı Özel programları da açıklanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli? işte tüm cevapları.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL ŞAHİN IRMAK KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programında yer alacak olan Şahin Irmak, 29 Eylül 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Karayılan dizisinde "Şiro" rolüyle ve Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile yıldızı parladı. Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Yeni yayın döneminde Nurgül Yeşilçay ile Sultan adlı dizide başrol oynadı.

Irmak, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Şahin Irmak, 2 yıldır beraber olduğu, Asena Tuğal ile nişanlanmıştır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin çok sevilen komedi skeçleriyle güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu sene Yılbaşı özel programı yapılacak! Yılbaşı Özel bölümünün konukları merak ediliyordu ve açıklandı. Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel bölümde konuk olacak isimler açıklandı. Yılbaşı programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak!