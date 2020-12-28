ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli?

28.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:10
ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılbaşı Özel programıyla ekranlara gelecek! Birbirinden ünlü konukların yer alacağı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı hem müzik hem de skeçlerle komedi şöleni olacak! Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı yaklaşırken televizyonların Yılbaşı Özel programları da açıklanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli? işte tüm cevapları.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL ŞAHİN IRMAK KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programında yer alacak olan Şahin Irmak, 29 Eylül 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Karayılan dizisinde "Şiro" rolüyle ve Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile yıldızı parladı. Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterini canlandırdı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Yeni yayın döneminde Nurgül Yeşilçay ile Sultan adlı dizide başrol oynadı.

Irmak, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Şahin Irmak, 2 yıldır beraber olduğu, Asena Tuğal ile nişanlanmıştır.

ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin çok sevilen komedi skeçleriyle güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu sene Yılbaşı özel programı yapılacak! Yılbaşı Özel bölümünün konukları merak ediliyordu ve açıklandı. Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel bölümde konuk olacak isimler açıklandı. Yılbaşı programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Furkan Palalı Fahriye Evcen
Spor Can Bartu Arda Turan Ömer Bayram Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Şahin Irmak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Şahin Irmak kaç yaşında, nereli? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:33:11. #1.14#
title