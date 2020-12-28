ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Eser Yenenler kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Eser Yenenler kaç yaşında, nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılbaşı Özel programıyla ekranlara gelecek! Birbirinden ünlü konukların yer alacağı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı hem müzik hem de skeçlerle komedi şöleni olacak! Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Eser Yenenler kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Eser Yenenler kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı yaklaşırken televizyonların Yılbaşı Özel programları da açıklanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Eser Yenenler kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Eser Yenenler kaç yaşında, nereli? işte tüm cevapları.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL ESER YENENLER KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programında yer alacak olan Eser Yenenler 14 Şubat 1984'te Bursa'da doğdu. Oyuncu, yazar ve sunucu olarak tanıdığımız Eser Yenenler11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu.Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin çok sevilen komedi skeçleriyle güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu sene Yılbaşı özel programı yapılacak! Yılbaşı Özel bölümünün konukları merak ediliyordu ve açıklandı. Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel bölümde konuk olacak isimler açıklandı. Yılbaşı programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak!