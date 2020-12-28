ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Bülent Emrah Parlak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, nereli?
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ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Bülent Emrah Parlak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, nereli?

28.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:18
ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Bülent Emrah Parlak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılbaşı Özel programıyla ekranlara gelecek! Birbirinden ünlü konukların yer alacağı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı hem müzik hem de skeçlerle komedi şöleni olacak! Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Bülent Emrah Parlak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı yaklaşırken televizyonların Yılbaşı Özel programları da açıklanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. Peki, ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Bülent Emrah Parlak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, nereli? işte tüm cevapları.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL BÜLENT EMRAH PARLAK KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programında yer alacak olanBülent Emrah Parlak, Aslen Elazığ Karakoçanlı olan oyuncu, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Ankara'da geçiren Parlak, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümündeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi. 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına katıldı. 2005-2006 yıllarında BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda rol aldı. Başarılı oyuncu 2015 yılında hayatını Burcu Gönder ile birleştirerek dünya evine girdi.

Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizi projesinde yer alan Bülent Emrah Parlak, son olarak 'Geleceğin Starı' adlı yarışmada oyuncu koçluğu yaparak dikkatleri çekti.

ÇGHB 2 yılbaşı konuğu Bülent Emrah Parlak kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, nereli?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin çok sevilen komedi skeçleriyle güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu sene Yılbaşı özel programı yapılacak! Yılbaşı Özel bölümünün konukları merak ediliyordu ve açıklandı. Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel bölümde konuk olacak isimler açıklandı. Yılbaşı programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak!

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