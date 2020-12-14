Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti

Kanal D'nin fenomen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümlerinde sunucu koltuğunda Eser Yenenler'in oturması izleyenleri şaşırttı. "Yılmaz Erdoğan nerede?" sorusunun cevabı da çabucak ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devreden Erdoğan, kısa bir süre sevenleriyle buluşamayacak.

Kanal D ekranlarının sevilen programlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yıllardır Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla ekranlara geliyordu. Yılmaz Erdoğan'ı son bölümlerde göremeyen izleyiciler "Yılmaz Erdoğan neden yok?" sorusunun cevabını aradı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Netflix için yeni bir film projesi olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, programa ara vereceğinin sinyallerini vermişti.

ESER YENENLER KISA SÜRELİĞİNE KOLTUĞU DEVRALDI

Programın açılışında izleyicinin karşısına çıkan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın film çalışmaları için Köyceğiz'e gittiğini açıkladı. Eser Yenenler, usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi bir süreliğini kendisine emanet ettiğini söyledi.

FİLM PROJESİ İÇİN AYRILDI

Genel sanat yönetmeni ve yönetmeni Yılmaz Erdoğan'ın, yeni film projesi nedeniyle bir süre bulunamayacağı dönemde BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibiyle ekranlarda olacak.