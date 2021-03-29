ÇGH2 Arif Güloğlu kimdir? Arif Güloğlu hastalığı ne? Arif Güloğlu kaç yaşında?
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ÇGH2 Arif Güloğlu kimdir? Arif Güloğlu hastalığı ne? Arif Güloğlu kaç yaşında?

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ÇGH2 Arif Güloğlu kimdir? Arif Güloğlu hastalığı ne? Arif Güloğlu kaç yaşında?

BKM, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'nun Lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Peki, Arif Güloğlu kaç yaşında? ÇGH2 Arif Güloğlu kimdir? Arif

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu'ndan hayranlarını üzen kötü bir haber geldi. Henüz 24 yaşında olan Güloğlu, lens kanserine yakalandı. ÇGH2 Arif Güloğlu kimdir? Arif Güloğlu hastalığı ne? Arif Güloğlu kaç yaşında?

ARİF GÜLOĞLU HASTALIĞI NE?

Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu'nun tedavi için Ankara'da bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan oyuncu hakkında BKM Mutfak'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."

ÇGH2 ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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