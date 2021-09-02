ÇGC'den DHA'ya 2 ödül
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ÇGC'den DHA'ya 2 ödül

ÇGC'den DHA'ya 2 ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇUKUROVA Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 2020 Basın Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı'ndan Can Çelik 'başarı', Gülşah Özgen ise 'umut vadeden gazeteci' ödüllerine layık görüldü.

ÇUKUROVA Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 2020 Basın Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı'ndan Can Çelik 'başarı', Gülşah Özgen ise 'umut vadeden gazeteci' ödüllerine layık görüldü.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Basın Özendirme Yarışması'nın bu seneki sonuçları belli oldu. ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Mete'nin başkanlığını yaptığı jüri, Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy, Mali Sekreter Murat Yonat, Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Ünkat, DHA Bölge Müdürü Bekir Karakoca, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak, ASGD Şube Başkanı Mustafa Boz, Birbuçuk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV Programcılığı Bölüm Başkanı Erdoğan Gürdal, ÇEP Anadolu Meslek Lisesi Gazetecilik Öğretmeni Bekir Dündar ve Radyo-TV Öğretmeni Serap Sönmez'den oluştu. Onur ödülleri, gazeteci Uğur Dündar ile sanatçı Haluk Levent'e verildi. Birçok gazetecinin başarı ödülü aldığı yarışmada Demirören Haber Ajansı'ndan Can Çelik 'İthal Çöp' başlıklı haberiyle 'başarı' ödülüne, Gülşah Özgen ise 'umut vadeden gazeteci' ödülüne layık görüldü.


ÇGC'den DHA'ya 2 ödül
ÇGC'den DHA'ya 2 ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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