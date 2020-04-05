Cezayir'den getirilen 321 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi
Otobüslerin Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesine girişi Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi girişi ve tabelası ŞANLIURFA - Cezayir'den getirilen 321 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
05.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:55
Otobüslerin Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesine girişi
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi girişi ve tabelası ŞANLIURFA - Cezayir'den getirilen 321 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kaynak: AA