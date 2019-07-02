Cezayir'de siyasi kriz sürüyor: Meclis Başkanı Muaz Buşarib istifa etti

Cezayir Meclis Başkanı Muaz Buşarib istifa etti. Ülkede göstericiler uzun süredir, "müesses nizamın parçası" olarak gördükleri Buşarib'in görevi bırakmasını talep ediyordu.

Muaz Buşarib, Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı yol olan 1962'den beri ülkeyi yöneten Ulusal Özgürlük Cephesi'nin de eski başkanıydı.

Reuters haber ajansına konuşan bir parlamento kaynağına göre Buşarib'den boşalan koltuğa geçici olarak Terbeç Abderazak'ın geçmesi bekleniyor.

BBC Dünya Servisi Orta Doğu Editörü Sebastian Usher, kamuoyunun öfkesini dindirmek için çok sayıda milletvekilinin de Buşarib'in istifasını talep ettiğini söylüyor.

Sebastian Usher'a göre Cezayir'de protestocuların sloganı, "3 B'den kurtulmak istiyoruz"du.

Usher, "Bunlar içinde adı B ile başlayan cumhurbaşkanı, geçici cumhurbaşkanı ve başbakan vardı. Hepsi istifa etti. ve şimdi dördüncü bir B de gitti: Buşarib. Ancak Cezayir'in içinde bulunduğu siyasi karmaşadan nasıl çıkacağı hala belirsiz" diyor.

Buteflika istifa etmişti

Cezayir'i 20 yıl yöneten Abdülaziz Buteflika 2 Nisan'da, aylarca süren protestolar sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.

Göstericiler özellikle ülkede yapıldığını söyledikleri yolsuzlukları ve adam kayırmacılığı protesto etmişlerdi.

Ülkede Perşembe günü yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi geçen ay, aday sayısının azlığı gerekçe gösterilerek ertelenmişti.