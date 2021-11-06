Cezayir Cumhurbaşkanı ülkesinin Fransa ile ilişkilerinin yakında düzeleceğini düşünmüyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un, Cezayir tarihiyle ilgili açıklamaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın zamanda normal seyrine dönmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Macron'un, Cezayir'in tarihinin "gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" öne sürerek Osmanlı'nın ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamasının yankıları sürüyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un konuya ilişkin açıklamaları, Alman Der Spiegel dergisinin bu haftaki sayısında yer buldu.

Tebbun kendisine yöneltilen "Yakın zamanda Fransa ile ilişkiler normal seyrine döner mi?" sorusuna "Hayır. Hiçbir Cezayirli bu hakaretleri savuranlarla yeniden iletişime geçmeyi kabul etmez." cevabını verdi.

Fransız mevkidaşının "çok tehlikeli" açıklamalarından fazlasıyla rahatsız olduğunu dile getiren Tebbun, "Halkların tarihine söz söylenmemeli ve Cezayirliler aşağılanmamalı." ifadesini kullandı.

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş ve Osmanlının ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı.

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

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