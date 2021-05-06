Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada yaralandı

Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada yaralandıADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Şenol Artuğ (28), kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla her iki ayağından vurularak yaralandı.

Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada yaralandı

ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Şenol Artuğ (28), kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla her iki ayağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Emekçiler Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Şenol Artuğ, iddiaya göre yol kenarında kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Artuğ'u her iki ayağından tabancayla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Artuğ, tedaviye alındı. Yaralama olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı