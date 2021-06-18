Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı
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Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da 50 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen ve cezaevinden covid nedeniyle izinli olarak çıkan bir kişi, 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalandı.

Tekirdağ'da 50 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen ve cezaevinden covid nedeniyle izinli olarak çıkan bir kişi, 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir haftada 7 ayrı kafe ve restoranda hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri 45 ayrı işyerinin güvenlik kamerasını inceledi. 155 saatlik kamera kaydını tek tek inceleyen polis olayları gerçekleştiren şüphelinin 50 ayrı suçtan kaydı bulunan ve kısa bir süre önce cezaevinden izinli çıkan C.K. olduğunu belirledi. Covid-19 nedeniyle cezaevinden izne çıkan şüpheli C.K. ile suç ortağı olduğu değerlendirilen C.K. adlı kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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