- Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı
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- Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı

11.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:03

- Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı Samsun'da 5 gün önce cezaevinden izinli çıkan 17 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

- Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 5 gün önce cezaevinden izinli çıkan 17 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Subaşı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hükümlü bulunduğu Kayseri Cezaevinden 5 gün önce izinli olarak çıkan 17 yaşındaki A.S., sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırına uğradı. Karnından vurulan A.S., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan ve 2 kişi oldukları ileri sürülen silahlı saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı
- Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı
- Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı
- Cezaevinden izinli çıkan mahkum silahlı saldırıda ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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