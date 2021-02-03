Cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü, çalıntı motosikletle yakalandı
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Cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü, çalıntı motosikletle yakalandı

03.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:30
Cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü, çalıntı motosikletle yakalandı

Manisa'da, cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü çalıntı motosikletle yakalandı.

Manisa'da, cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü çalıntı motosikletle yakalandı.

Çobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında sürücüsünün hareketlerinden şüphelendikleri 35 AK 2377 plakalı motosikleti durdurdu.

Motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Sürücü B.G'nin de 12 ayrı hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu Gaziantep İslahiye Cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan B.G, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan motosiklet ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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