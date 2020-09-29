Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatırmışlar

Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan aralarında 1 doktor ve 1 infaz memurunun da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli ise aranıyor.

Mersin'de Tarsus Açık Cezaevi'ndeki hükümlülerin kalan cezalarını hastanede geçirebilmeleri için sahte rapor hazırlayan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin de arama işlemleri sürüyor.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi.

ŞAFAK BASKINI YAPILDI

Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Ardından da bu sabah şafak vakti operasyon düzenlendi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 16 şüpheliden 12'si yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL ile bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN