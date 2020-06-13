Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın bir parçası olmadıklarını belirterek "HDP, sadece bazı kritik büyükşehirlerde tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır" dedi.

Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Demirtaş, HDP'nin Millet İttifakı'nın bir parçası olmadığını belirtti.

"AÇIK VEYA GİZLİ BİR ŞEKİLDE İTTİFAK YAPILMADI"

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin ittifak çağrısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirtaş, HDP'nin yaptığı çağrının ısrarla çarpıtıldığını belirterek, "HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. Sadece bazı kritik büyükşehirlerde demokrasinin gelişmesi amacıyla tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır." dedi.

"HDP MİLLET İTTİFAKI'NIN PARÇASI DEĞİLDİR"

Açıklamasının devamında geriye kalan bütün seçim bölgelerinde CHP ve İYİ Parti olmak üzere bütün partilere karşı HDP'nin kendi adayı ile seçime girdiğini vurgulayan Demirtaş, "HDP Millet İttifakı'nın bir parçası değildir" ifadesini kullandı.

BULDAN: HALKIMIZ AÇIK İTTİFAK İSTİYOR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şu sözlere yer vermişti: "Halkımız açık ittifak istiyor, artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak."