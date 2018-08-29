Cezaevindeki Adnan Oktar ve Üyelerine, Para Aktaran "Örgüt Kasası" Avukat Tutuklandı

Türkiye'nin gündemine oturan Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik yapılan operasyondaAdnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan zanlıları cezaevinde ziyaret ederek hesaplarına para yatıran örgüt kasası Kenan Yavuz Y. gözaltına alındı. Oktar grubunun tıpkı FETÖ'nün yaptığı gibi cezaevindeki örgüt üyelerine itirafçı olmamaları için Yavuz Y. aracılığı ile para ve avukat imkânı sağladığı aileleriyle görüşmelerini yasakladığı öğrenildi.

AİLELERİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklu zanlıların ailelerin, 'Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Bizim gönderdiğimiz avukatları kabul etmiyor hatta bizden para bile almıyorlar" yönündeki şikâyet üzerine çalışma başlattı.

ZANLILARI TEK TEK ZİYARET ETMİŞ

Akşam Gazetesi'nden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Yürütülen soruşturmada, Adnan Oktar grubundan olan bir kişinin FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaptığı gibi cezaevlerini tek tek dolaşarak örgüt üyelerine para verdiği, örgüt dışında avukat ve ailelerle görüşmeyin telkininde bulunduğu belirlendi.

10 AYRI ZANLIYI ZİYARET EDİP PARA VERMİŞ

Mali polis, Kenan Yavuz Y.'nin 10 ayrı zanlıyı ziyaret ederek onlara para verdiğini tespit etti. Kenan Yavuz Y. suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yavuz Y. tutuklandı.