Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu

Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
09.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:21

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişiye para cezası uygulandı. Ekmek almak için dışarı çıktığını belirten vatandaşlardan biri, "Ne yapalım bir ekmek 400 liraya geldi bana" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan kentlerde polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta dışarıda bulunan vatandaşlara ve ekmek almaya gittiğini söyleyen Mehmet Deşer'e 392 TL para cezası uygulandı. Deşer, bir ekmeğin kendisine 400 TL'ye mal olduğunu söyledi.

"BİR EKMEK 400 LİRAYA GELDİ"

Ekipler, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde sokakta gezinen iki kişiye durarak kimlik sorgusu yaptı. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Samet Birkiye ile ekmek almak için dışarı çıkan Mehmet Deşer'e 392'şer lira ceza uyguladı. Ekmek almak için dışarı çıktığını söyleyen Mehmet Deşer, "Evim az ileride ve fırından ekmek alacaktım. Belki elimde ekmek olsa ceza yemezdik. Ne yapalım bir ekmek 400 liraya geldi bana" dedi.

Yasağa uymayarak ekmek almak için dışarı çıkınca 400 lira ceza yedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Haber
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Haber
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Haber
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Haber
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Gülben Ergen Ersin Korkut Safiye Soyman
Spor Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Loris Karius Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 16:26:21. #1.14#
title