Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişiye para cezası uygulandı. Ekmek almak için dışarı çıktığını belirten vatandaşlardan biri, "Ne yapalım bir ekmek 400 liraya geldi bana" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan kentlerde polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta dışarıda bulunan vatandaşlara ve ekmek almaya gittiğini söyleyen Mehmet Deşer'e 392 TL para cezası uygulandı. Deşer, bir ekmeğin kendisine 400 TL'ye mal olduğunu söyledi.

"BİR EKMEK 400 LİRAYA GELDİ"

Ekipler, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde sokakta gezinen iki kişiye durarak kimlik sorgusu yaptı. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Samet Birkiye ile ekmek almak için dışarı çıkan Mehmet Deşer'e 392'şer lira ceza uyguladı. Ekmek almak için dışarı çıktığını söyleyen Mehmet Deşer, "Evim az ileride ve fırından ekmek alacaktım. Belki elimde ekmek olsa ceza yemezdik. Ne yapalım bir ekmek 400 liraya geldi bana" dedi.

Kaynak: İHA