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Ceylan ailesinin acı günü

Ceylan ailesinin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın abisi Rıza Nur Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın abisi Rıza Nur Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.

Ceylan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, aile yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı. - ERZURUM

Ceylan ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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