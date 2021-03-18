Ceyla Büyükuzun kimdir? Ceyla Büyükuzun aslen nereli, kaç yaşında, evli mi?
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Ceyla Büyükuzun kimdir? Ceyla Büyükuzun aslen nereli, kaç yaşında, evli mi?

18.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:57
Ceyla Büyükuzun kimdir? Ceyla Büyükuzun aslen nereli, kaç yaşında, evli mi?

ASpor ekranlarında spor haberleri programını sunan Ceyla Büyükuzun kimdir? Ekranların sempatik ismi Ceyla Büyükuzun aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Ceyla Büyükuzun kariyeri haberimizde.

ASpor ekranlarında spor haberleri programını sunan CeylaBüyükuzun kimdir? Ekranların sempatik ismi CeylaBüyükuzun aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Ceyla Büyükuzun kariyeri haberimizde.

CEYLA BÜYÜKUZUN KİMDİR?

1989 İstanbul doğumlu CeylaBüyükuzun, küçük yaşlardan itibaren bale ile ilgili. İlerleyen yaşlarda spora olan ilgisi de bir hayli artmış. Aspor ekranlarında sunuculuk yapan başarılı isim ilk olarak, SKY Türk'de Cevap Anahtarı isimli programla başlamış. Bu deneyiminin ardından BJK TV'de çalışmaya devam etti.

CEYLA BÜYÜKUZUN BOY VE KİLOSU

Sempatik tavırları ve sarı kıvırcık saçları ile dikkat çeken başarılı isim;

Boy: 1.60 boyunda

Kilo: 49 kilodadır.

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