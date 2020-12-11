Ceyhun Fersoy: Yakında sevdiklerimizle olacağız

Sosyal medyada çektikleri eğlenceli videoları ile sık sık gündeme gelen sempatik çift, alışveriş merkezinde başta spor olmak üzere diğer mağazaları dolaştılar.

'COVİD-19 SALGININDAN DOLAYI EVDEYİZ'

Alışveriş esnasında gazetecileri kırmayarak objektiflere poz veren Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çiftinden Fersoy, "Bugün Begüm ile biraz alışveriş yapmaya geldik" dedi.

'GÜZEL PROJELER YOLDA'

Evde vakit geçirdiklerini söyleyen ünlü çift, "Genelde Covid-19 salgınından dolayı evdeyiz, kendimizle uğraşıyoruz. Evde çektiğimiz eğlenceli anlarımızı sosyal medyaya taşıyoruz. Hem sevdiklerimizi güldürüyoruz hem de kendimiz eğleniyoruz. Yakın zamanda da güzel projelerle sevdiklerimizle olacağız" ifadelerini kullandı.





Kaynak: Snob Magazin