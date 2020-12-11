Ceyhun Fersoy: Yakında sevdiklerimizle olacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ceyhun Fersoy: Yakında sevdiklerimizle olacağız

11.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:15
Ceyhun Fersoy: Yakında sevdiklerimizle olacağız

Sanat dünyasının renkli çiftlerinden Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Ünlü çift, sevenlerine müjdeli haberi verdi

Sosyal medyada çektikleri eğlenceli videoları ile sık sık gündeme gelen sempatik çift, alışveriş merkezinde başta spor olmak üzere diğer mağazaları dolaştılar.

'COVİD-19 SALGININDAN DOLAYI EVDEYİZ'

Alışveriş esnasında gazetecileri kırmayarak objektiflere poz veren Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çiftinden Fersoy, "Bugün Begüm ile biraz alışveriş yapmaya geldik" dedi.

'GÜZEL PROJELER YOLDA'

Evde vakit geçirdiklerini söyleyen ünlü çift, "Genelde Covid-19 salgınından dolayı evdeyiz, kendimizle uğraşıyoruz. Evde çektiğimiz eğlenceli anlarımızı sosyal medyaya taşıyoruz. Hem sevdiklerimizi güldürüyoruz hem de kendimiz eğleniyoruz. Yakın zamanda da güzel projelerle sevdiklerimizle olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Hakan Taşıyan'ın menajeri sevindiren haberi verdi: Yakınları, ünlü şarkıcı için organ bağışçısı oldu
Hakan Taşıyan'ın menajeri sevindiren haberi verdi: Yakınları, ünlü şarkıcı için organ bağışçısı oldu
DJ Doğan Kartal: 'Dönüşümüz muhteşem olacak'
DJ Doğan Kartal: "Dönüşümüz muhteşem olacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Başak Dizer Demet Akalın Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Mauricio Lemos
Tüm Haberler İlaç Karabağ Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceyhun Fersoy: Yakında sevdiklerimizle olacağız - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:27:19. #1.15#
title