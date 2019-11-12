Ceyhan'da yükümlüler fidan dikim kampanyasına katıldı

12.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:41

ADANA (İHA) – Adana'nın Ceyhan ilçesinde görevli hakim, cumhuriyet savcıları ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, Türkiye genelinde başlatılan "Bugün fidan yarın nefes" projesi kapsamında ağaçlandırma kampanyasına katılarak fidan dikti.



Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ceyhan Adalet Sarayı önünde vatandaşlara 311 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Ceyhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Ceyhan Orman İşletme Şefliği işbirliğinde Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Ceyhan Adliyesinde görevli hakim ve cumhuriyet savcıları, Ceyhan Denetimli Serbestlik Müdürü ve Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürünün katılımları ile Yellibel Mahallesindeki alanda 600 adet fidan toprakla buluşturuldu.



25 Ağustos 2019 tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli arasında 'Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü' imzalandığını belirten Başsavcı Süren, "11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de Türkiye genelinde 2023 ayrı lokasyonda 11 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu proje kapsamında biz de açık ceza infaz kurumumuzdaki hükümlüler ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerimiz ile birlikte fidan dikerek projeye destek olduk. İlk olarak adliyemize gelen vatandaşlarımıza fidan dağıtarak etkinliğimizi başlattık. Fidan dikimi, ormanların bakımı ve güzelleştirilmesi; kamu hizmeti cezalarının infazında önemli bir çalışma olarak vatandaşlarımızın da takdirini toplamaktadır. Bu sayede yükümlülerimizin de motive olmalarını, doğaya olan sevgilerini ve bağlılıklarını artırarak gelecek nesillere aktarmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Projede emeği geçen başta Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül olmak üzere etkinliğe katılan tüm meslektaşlarıma ve yükümlülerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA