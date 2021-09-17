Ceyhan'da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Ceyhan ilçesinde, motosiklet sürücülerine kask hediye verildi.

Ceyhan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İnönü Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada kask dağıtımı yapıldı.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, "Bir Kask Bir Hayat" projesi kapsamında motosiklet sürücülerini kask takma konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

Motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanma oranlarının kapalı araçlara göre daha yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, motosiklet sürücülerini kask takma konusunda uyardı.

Etkinlikte, Adana Valiliğince gönderilen kasklar ihtiyaç sahibi motosiklet sürücülerine verildi.