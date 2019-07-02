Ceyhan'da kabotaj bayramı kutlamaları yapıldı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenine katıldı. Başkan Aydar, deniz şehitleri anısına mülki amirler ile Botaş'da denize çelenk bıraktı.

Ceyhan'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Botaş Liman Başkanı İsmail Ak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Botaş Liman Başkanı İsmail Ak, törende yaptığı konuşmada, 13 Nisan 1926'da TBMM'de kabul edilen ve 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile Türkiye limanları ve Türkiye sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşınmasının hükme bağlandığını hatırlattı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Botaş Liman Başkanlığındaki törene geçilirken Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, beraberinde Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, TCSG 306 Komutanı SG Kıdemli Üsteğmen Erkan Özbek, Ceyhan Garnizon Komutanı Ersin Ağca, Liman Başkanı İsmail Ak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte 'Kaptan Süreyya Güler' isimli feribot ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Botaş Müdürlüğü'ne ait 'Malkoçlar, Özbilen ve Botaş' isimli römorkörler ile havaya su sıkılarak görsel şölen gerçekleştirilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polis botları kutlamalara eşlik etti.

Kabotajın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "1 Temmuz 1926'da çıkan bu kanun sayesinde Türk denizlerinde ve kara sularında kapitülasyonlar ile yabancılara verilen imtiyazlar kaldırıldı. Kabotaj bayramı, Türk bayraklı gemilerimizin 2 liman arasında özgürce dolaşabilmesidir. Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün Botaş sahilindeyiz. Sadece Yumurtalık ve Karataş değil, Ceyhan'da da deniz var. Buralar bizim değerlerimiz, ilçemizin tanıtılmasında önemli rol almaktadır. Bizlerde hemşehrilerimiz adına doğa güzellikleri olan Botaş ve İncirli plajlarımızı önemsiyoruz. Bu anlamlı günde bizlere bu gururu yaşatan tüm denizcilerimizi, Deniz Ordularımızı, Sahil Güvenliğimizi ve Botaş Liman Başkanlığında çalışanların bayramını kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA