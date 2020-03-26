Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü
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Kadir Aydar, Ceyhan, Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü Hakkında devam eden 2 davayla ilgili 19 Mart 2020 tarihinde YSK'ya savunma veren Başkan Aydar'ın mazbatası bugün iptal edildi 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir...

26.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:34
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü

Hakkında devam eden 2 davayla ilgili 19 Mart 2020 tarihinde YSK'ya savunma veren Başkan Aydar'ın mazbatası bugün iptal edildi

ADANA - 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, hakkında devam eden davalarla ilgili alınan gereği seçimden 1 yıl sonra YSK tarafından mazbatası iptal edildi.

12 Mart'ta Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alındığına dair söylentilerin kamuoyunda konuşulmasının ardından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar bir video ile sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunarak "Görevimin başındayım" demişti.

Başkan Aydar'ın açıklamasının ardından Adana Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevinin başında olduğunu duyurmuştu.

Genç ve aktif belediye başkanın görevden alınacağı söylentisine Millet İttifakı milletvekilleri, belediye başkanları, Adana Barosu, sanat ve siyaset dünyasının ünlü simaları tepki göstererek destek vermişlerdi.

YSK, 19 Mart 2020 tarihinde Kadir Aydar'dan savunma aldıktan sonra bugün verdiği kararla mazbatasını iptal ederek belediye başkanlığını düşürdü.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü

Kaynak: İHA

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü

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