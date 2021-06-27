Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: "23 yıl öncesini yaşamamak için çalışıyoruz"
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Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: "23 yıl öncesini yaşamamak için çalışıyoruz"

Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: '23 yıl öncesini yaşamamak için çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 23 yıl öncesini yaşamamak için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 23 yıl öncesini yaşamamak için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Erdem, Ceyhan depreminin 23. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Adana tarihinin en acı bilançosunu bizlere bırakan depremin acısını ilk günkü gibi hissettiklerini belirterek, bu bilinçle çalıştıklarını söyledi. Erdem, 27 Haziran 1998 tarihinde meydana gelen Adana - Ceyhan depreminde ağır kayıplar verildiğini ifade ederek, "145 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, bin 517 kişinin de yaralandığı Adana-Ceyhan depreminde 48 bini az hasarlı, 19 bini orta ve 9 bini ağır hasarlı olmak üzere yıkılanlar da dahil, 76 bin konut ve işyeri olumsuz etkilenmiştir. Ceyhan'ın bundan böyle deprem ve afetlerle anılan bir ilçe olmayacağını, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası ile imar planı çalışmalarında birlikte hareket ederek Ceyhan'da güvenli yapı üretimi sağlama yolunda daha güvenli çalışmalar yapacağız. Ceyhan 23 yıl önceki yaşadıklarını bir daha yaşamaması için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimizi saygıyla anıyor, ailelerine metanet diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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