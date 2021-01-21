Ceyda Düvenci takipçilerini ikiye böldü! Utanmayın onurlandırın...
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Ceyda Düvenci takipçilerini ikiye böldü! Utanmayın onurlandırın...

21.01.2021 08:36 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:40
Ceyda Düvenci takipçilerini ikiye böldü! Utanmayın onurlandırın...

Oyuncu Ceyda Düvenci önceki gün sosyal medya hesabından Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Melisa'nın ilk kez regl olduğunu duyurdu.

Oyuncu Ceyda Düvenci önceki gün sosyal medya hesabından Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Melisa'nın ilk kez regl olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu, kızının fotoğrafını paylaşıp "Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu. Kutlayalım yeni zamanını" notunu yazdı.

Düvenci'nin paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Oyuncu, gelen yorumlara sessiz kalmadı ve bir açıklama yayınladı: "Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli... Her evlat değişir, dönüşür... Regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir, anne-baba olur... Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır. Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur."

Kızım kendi kıymetini unutmayacak

Ceyda Düvenci, kızının kendi kıymetini unutmaması için bu paylaşımı yaptığını söyledi: "Büyüdüğünde, bu özel günü hatırladığında utanmayacak... Bunları neden paylaştığım sorularınıza gelince... Unuttuklarınızı hatırlatmak, ezberlerinizi bozmak, evlatlarınıza haklarını teslim etmeniz için... Tüm çocuklar onurlandırılmayı hak ediyor. Utanmayın, onurlandırın..."

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ceyda Düvenci'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Düvenci'nin yaptığı paylaşımı doğru bulurken bir kısım da tepki gösterdi.

Kızınızdan izin istediniz mi?

Oğullarımız için sünnet töreni yapılıyor, kızlarımız için regl partisi neden olmasın?

Abartıyorsunuz. Lütfen bazı şeyler özel kalmalı.

Tebrik ediyorum. Babam da benimle gurur duyduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Hürriyet

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